Гость из космоса

Астрономов испугало приближение космического тела, которое сегодня пролетело мимо Земли. Крупный астероид, зарегистрированный в астрономических каталогах под индексом 2017 BH30, был замечен учеными в воскресенье, а уже в понедельник «со свистом» несся по направлению к нашей планете. Его диаметр достигает 30 метров, это довольно крупный астероид из группы Аполлонов.

Как пишет сайт Mir24.tv со ссылкой на американских астрономов, небесное тело не представляет опасности для нашей планеты. Расстояние между нами составит одну четвертую часть расстояния между Землей и Луной — свыше 96 тысяч км. Однако столь близкое сближение не может радовать. Так же, как и факт его позднего обнаружения, что ученые называют чрезвычайным происшествием. Таким образом, этот инцидент еще раз свидетельствует о слабой степени мониторинга подобных объектов.