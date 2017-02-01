«Тепловые пушки - это страшная вещь!»

Человеческая халатность зачастую становится причиной пожаров в домах. Только за январь 2017 года в крае произошло 296 пожаров. В них погибли 26 человек, из которых двое детей. Еще 26 кубанцев получили травмы. Как рассказали в краевом министерстве ГО И ЧС, зимой одна из главных причин возгораний - это нарушение правил эксплуатации печного оборудования. Как это произошло, например, 19 января в станице Крыловской Ленинградского района, где в пожаре погибли два человека, в том числе трехлетний ребенок.

Не оставляйте детей одних!

- Зайти в помещение с проверкой могут только представители эксплуатирующих организаций, поэтому ответственность за пожары зачастую лежит на хозяевах жилых помещений, - считает первый заместитель министра ГО и ЧС Сергей Капустин. - Родители, бабушки, дедушки оставляют детей без присмотра, а ведь 28 процентов всех пожаров в крае - из-за неосторожного обращения с огнем, в том числе детей!

Еще зимой люди перегружают проводку электрообогревателями, их неконтролируемым использованием. Сейчас модными стали так называемые тепловые пушки, это вообще страшная вещь! На их решетках накапливается шерсть домашних животных, пыль, ворс от ковровых покрытий - все это загорается за секунду.

Как отметил Сергей Капустин, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования становятся причиной трети пожаров.Так, 9 января в Сочи из-за короткого замыкания загорелся жилой одноэтажный 10-квартирный дом. Погибли два человека, среди которых 16-летний подросток. Два десятка сочинцев лишись жилья.

Еще у нас нередки случаи доработок и переделок в газовом оборудовании, хотя все знают, что кустарное вмешательство может привести к беде. И ведь приводит… Важно помнить, что ценой несоблюдения правил пожарной безопасности может быть не только сгоревшее имущество, но и человеческие жизни!

Что необходимо знать об эксплуатации печи:

- топку необходимо выкладывать только из огнеупорного кирпича, а на сгораемом полу перед ней прибивается металлический лист размером 50-70 см;

- перед началом отопительного сезона необходимо проверить исправность печи, системы вентиляции и дымохода, отремонтировать их, вычистить сажу, замазать трещины, побелить дымоход на чердаке, чтобы сразу увидеть появившиеся трещины;

- в середине отопительного сезона (январь-февраль) нужно еще раз вычистить сажу и проверить исправность системы вентиляции.

Следует помнить, что мебель, кровати, занавески и другие сгораемые предметы должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен топящейся печи.

При эксплуатации печей запрещается:

- разжигать печи легковоспламеняющимися жидкостями (бензин, керосин);

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

- хранить дрова и уголь на предтопочном листе;

- перекаливать печь.

Золу и шлак, выгребаемые из топки, необходимо поливать водой и удалять в безопасное место.

При эксплуатации газовых плит:

- горение газа считается нормальным, если пламя горелки спокойное, голубоватое или фиолетовое. Если же пламя коптящее, с желтоватым оттенком, необходимо увеличить регулятором воздуха приток воздуха к горелке или уменьшить подачу газа, частично прикрыв краник на горелке;

- при пользовании плитой конфорочные кольца устанавливаются ребрами вверх. Нормальное пламя не должно выбиваться из-под кастрюли. Если же пламя выбивается из-под кастрюли, следует его уменьшить. Посуду с широким дном нужно ставить на специальные конфорочные кольца с высокими ребрами, в противном случае может быть отравление продуктами неполного сгорания газа;

- перед зажиганием горелки духовки духовку необходимо проветрить путём резкого открытия и закрытия дверцы духовки 3-5 раз.

Дина Пригорова