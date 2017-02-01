Малым селам – большое внимание

Откровенный разговор с жителями хутора Бетта и села Криница состоялся у главы муниципального образования В.А.Хрестина в ходе очередной отчетной встречи. В рамках двустороннего диалога затрагивались не только итоги минувшего года, но и поднимались актуальные для местных жителей вопросы: газификации, транспортного сообщения, благоустройства и общего развития данных прибрежных территорий.

Отчетная встреча проходила в открытом не так давно в Бетте детском саде «Теремок». С развития в целом социальной инфраструктуры, строительства детских садов, школ, планов по строительству новых медицинских центров, решения кадровых для них проблем глава муниципального образования и начал отчетную встречу. Сделано за прошедший год немало. В том числе и по такому важному для жителей сельской глубинки вопросу, как газификация. К сожалению, несмотря на то что газ уже появился во многих населенных пунктах и даже уже пришел в Пшаду, из 160 абонентов этого села к подключению оказались готовы лишь 13. Такая медлительность со стороны самих же жителей совершенно не понятна. Сейчас руководством города, компании «Газпром» решены спорные вопросы с федеральным лесничеством, и в ближайшее время через земли лесного фонда начнут прокладывать путь и для газопровода в сторону Криницы и Бетты. Такая информация несказанно обрадовала селян.

- Сейчас проекты по Бетте и Кринице мы отдали на рассмотрение государственной экспертизы, - поясняет глава. - Получим от них ответ примерно в марте. Постараемся также зайти в краевую программу по газификации, если она будет. И далее либо с помощью краевого бюджета, либо целиком за собственные средства, как мы делали и раньше, так как краевая программа не действовала, с марта 2017 года начнем работы. Хочу отметить, что общая стоимость финансирования двух населенных пунктов – Бетты и Криницы - составляет около 80 млн рублей.

В отличие от Пшады Криница и Бетта являются весьма популярными курортными местечками. Сюда с удовольствием едут отдыхающие, и многие жители строят на этом свой бизнес. В этой связи, касаясь курортной отрасли и вопросов пополнения бюджета, В.А.Хрестин отдельно остановился на таком актуальном вопросе, как неуплата налогов хозяйствующими субъектами и частными квартиросдатчиками.

- К сожалению, многие предприниматели, весьма активно занимаясь бизнесом, принимая отдыхающих, не считают нужным платить налоги либо платят их не полностью, искусственно занижая свои реальные доходы. В результате курорт недополучает значительные средства. И хотя за последнее время у нас увеличилось число граждан, взявших патенты на ведение предпринимательской деятельности, это далеко не те суммы, которые бюджет должен получить при добросовестном ведении бизнеса нашими предпринимателями.

Вопрос о неплательщиках является настолько актуальным, что на сходах до сведения граждан доводятся суммы, которые в том или ином населенном пункте не оплатили налогоплательщики. Огласила такую информацию для жителей хутора Бетта и принимавшая участие в сходе заместитель начальника инспекции ФНС РФ по г. Геленджику А.Б.Бурыкина.

- По Бетте и Кринице у нас числится 78 должников, - сообщила представитель налоговой инспекции. – Их общая сумма задолженности 276 тыс. рублей. Из них подавляющая часть – лица, не оплатившие имущественные налоги.

В ходе встречи поднимались самые различные аспекты жизнедеятельности. Селян интересовали вопросы бесплатного проезда для пенсионеров, благоустройства территорий, оборудования и уборки пляжных территорий, работы медицинских учреждений, скоростного Интернета, сноса самовольных построек, охраны лесных территорий и общественного правопорядка. В свою очередь жители высказывали немало слов благодарности.

- Хочу сказать огромное спасибо руководству города, нашего Пшадского округа за прекрасно организованный праздник, посвященный 130-летию села Криница, - благодарила его жительница Н.Н.Кузьмина. – Мероприятия прошли на высоком уровне, всем очень понравились!

- Встреча была достаточно содержательной. Мне интересно было узнать мнение Виктора Александровича о курортном сборе, который вводится согласно указу президента В.В. Путина, – говорит жительница Бетты Т.Н.Коноплева. – На встрече я также выразила благодарность нашим коммунальщикам: на наших улицах стало намного чище, большие работы делаются по благоустройству. И вы знаете, мы, жители хутора, готовы и сами оказать помощь в наведении порядка, и такое предложение было главой города одобрено.

Сход был долгим, в общей сложности он шел три часа. Но в итоге жители двух наиболее отдаленных населенных пунктов смогли получить исчерпывающие ответы на все интересующие их вопросы.

А.Гуськов