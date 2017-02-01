Будущие аграрии вышли в поля

В текущем учебном году в Геленджике стартовал образовательный проект «Школа «Аграрий». Его участники - учащиеся школы №20 села Пшада - в теории и на практике постигают основы сельскохозяйственной деятельности.

. Полученные знания лягут в основу научной работы, которую ребята подготовят вместе со своими наставниками - преподавателями КубГУ, КубГАУ, Малой сельскохозяйственной академии, а также детского центра «Эрудит», выступающего инициатором и координатором проекта. Главным же его итогом должно стать воспитание у подрастающего поколения уважения к простому сельскому труду и желания дальше двигаться в этом направлении, выбрать его главным делом своей жизни.

Безвылазно сидя за партой, аграрную науку не постичь. Чтобы разобраться во всем, ребята возятся в теплицах, выезжают на школьный учебно-опытный участок и ведущие предприятия отрасли. Так, в прошлом месяце для них была организована поездка на завод «КЛААС», занимающийся производством сельскохозяйственной техники. Школьники своими глазами увидели весь цикл производства самых современных и высокопроизводительных комбайнов и тракторов, познакомились с лучшими образцами продукции, узнали о дальнейших планах предприятия.

А на прошлой неделе «открытый урок» для юных аграриев провели сотрудники сельхозкомпании «Геленджик». Кроме новых впечатлений на виноградных плантациях Марьиной Рощи их ждало особое задание. Ребятам было необходимо собственноручно набрать материал для будущей практической работы по изучению эмбриональной плодоносности. Аккуратно срезанные ими виноградные чубуки отправятся в краевую столицу. Там в стенах Кубанского государственного аграрного университета дети вместе с профессорами «препарируют» их и на основе полученных данных попробуют спрогнозировать будущую урожайность.

Стоит отметить, что для реализации такого необычного для нашей курортной местности проекта не случайно была выбрана именно двадцатая школа. Его участники - учащиеся единственных в Геленджикском районе 9-го предпрофильного и 10-го профильного класса агротехнической направленности. Многие из них - выходцы из семей, занятых в сельском хозяйстве, будущие продолжатели трудовых династий.

В их числе девятиклассник Эрвин Скорынин (на фото). Его бабушка и прабабушка всю жизнь трудились в местном совхозе, выращивали яблоки. Внук пошел в них - серьезный, скромный, трудолюбивый. Любит возиться в земле, помогает родителям ухаживать за огородом и домашней птицей. На участке у дома растут и уже дают урожай собственноручно посаженные им персиковые деревья - целых пять штук! Свой окончательный выбор юноша еще не сделал - пока для него «все профессии нужны, все профессии важны». Но признается: изучать аграрное направление ему интересно, а стать специалистом в этой отрасли...

- Почему бы и нет? Ведь я живу на Кубани, а это самый богатый и плодородный в России край!