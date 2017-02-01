Законодатели поддержат российский флот в конкуренции за грузопотоки

26 января состоялось первое в нынешнем созыве Госдумы заседание секции морского и речного транспорта экспертного совета при Комитете Госдумы по транспорту и строительству. В нем принял участие депутат Государственной Думы Владимир Синяговский. В состав секции также вошли представители профильных министерств и ведомств, депутаты Госдумы, руководители крупнейших отраслевых ассоциаций, профильных организаций, образовательных учреждений и общественных структур.

Участники утвердили структуру профильной секции, обсудили план законодательной деятельности на весеннюю сессию и законопроекты, которые находятся на рассмотрении в профильном Комитете, а также задали ориентиры работы на перспективу.

Особое внимание парламентариев и экспертного сообщества привлек проект «Морские порты Информ-24».

За последнее время грузооборот наших морских портов демонстрирует стабильный рост, в том числе благодаря действующей законодательной базе отрасли. На сегодняшний день грузооборот впервые в истории превысил 700 млн. тонн в год, и это далеко ещё не предел. Так, по итогам 2016-го года совокупный грузооборот отрасли составил 721,9 млн. тонн, превзойдя показатель предыдущего года на 6,7%. При этом падение стоимости внешнеторгового оборота никак не сказалось на объёмах товаров, которые переваливают отечественные порты. Грузооборот на внутренних водных путях по сравнению с прошлым годом вырос на 5,6%. На 11,2% в данном секторе вырос и пассажирооборот. Объём перевозок на внутренних водных путях в районы Крайнего Севера и местности, к ним приравненные в 2016-м году превысил показатели предыдущего года на 9%.

В числе законопроектов, которые находятся в работе профильного Комитета были названы: законопроект № 1155137-6 «О внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания РФ в части расширения понятия «каботаж», законопроект № 951458-6, закрепляющий обязательным требованием наличие российского гражданства для капитанов морских портов и капитанов бассейнов внутренних водных путей, что на сегодняшний день весьма актуально. Отмечена наметившаяся на водном транспорте явная тенденция к отмене лицензирования. И, конечно же, все ждут принятия закона № 1029636-6 «О внесении изменений в ФЗ «О морских портах в РФ», который призван найти и закрепить баланс интересов государства и бизнеса в портовой сфере.

Основной задачей развития законодательной базы была определена именно поддержка российского флота в конкуренции за грузопотоки.