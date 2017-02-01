«Единая Россия» начала подготовку к осенним выборам

В Центральном исполкоме Партии прошло совещание с регионами, где 10 сентября запланированы выборы в региональные парламенты, парламенты административных центров и выборы высших должностных лиц. Ключевой темой обсуждения с руководством региональных отделений стало проведение предварительного голосования по определению кандидатов, которых будет выдвигать «Единая Россия»

«У «Единой России» есть уникальный опыт проведения предварительного голосования накануне выборов в Государственную Думу, это отметил и Председатель Партии Дмитрий Медведев, это отражено и в решении прошедшего съезда Партии. И, несомненно, этот институт необходимо развивать, он доказал свою эффективность», − напомнил секретарь Генерального совета партии Сергей Неверов.

Как и на выборах в Государственную Думу, предварительное голосование во всех регионах, где предстоят выборы, пройдут в один день, в конце мая.

Конкретная дата будет названа по итогам обсуждения на ближайшем заседании президиума Генерального совета Партии 7 февраля. На нем будет дан старт процедуре предварительного голосования-2017.

Что касается выборов высших должностных лиц субъектов, то на обсуждение с регионами внесено предложение о максимальном вовлечении местных и первичных отделений в совместную работу.