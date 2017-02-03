Их подвиг переживет века

Третье февраля — особый для нашего города день. Зябко и ветрено, собравшиеся на митинг памяти согревают теплом своих рук красные гвоздики. 74-года назад всем смертям назло куниковцы ушли в бессмертный путь. Не властно время над этой датой - она живет в наших сердцах и в исторической летописи народа.

Особое место в Великой Отечественной войне занимает сражение 18-й десантной армии на Малой Земле, которое готовилось именно в прифронтовом Геленджике. Здесь базировалась Новороссийская морская база Черноморского флота, которую возглавлял контр-адмирал Холостяков, отсюда осуществлялось командование операцией. Именно из нашего города 3 февраля 1943 года уходил на Малую Землю легендарный отряд десантников. Сюда же, на лечение в военные госпитали, на протяжении полугода возвращались защитники Новороссийска.

Так ратный, а позже и трудовой подвиги неразрывными узами связали два наших города.

Ежегодно в этот день геленджичане собираются на традиционный митинг памяти и принимают участие в патриотической акции «Морской кортик». Сегодня почтить память куниковцев здесь собрались молодежь и ветераны, представители городской администрации, депутаты Думы, Геленджикского кадетского братства, духовенства, общественность города.

Участники митинга возложили цветы к памятнику Герою Советского Союза майору Цезарю Куникову, а затем был дан старт автопробегу по местам боевой славы Геленджика «Легендарный десант». В продолжение памятных мероприятий делегация геленджичан посетила Новороссийск, где проводится ежегодная всероссийская акция «Бескозырка».

Проходят годы и десятилетия, но память о героях Великой Отечественной войны будет жить в наших сердцах.

Ольга Костромина