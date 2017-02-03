Управляющие компании платят штрафы

С начала этого года в силу вступил закон, в котором указано, что управляющие компании будут выплачивать штраф, если в оплате коммуналки будут неверно произведены расчеты. Штраф будет выплачиваться в пользу потребителя. Сумма завышения делится пополам. Итоговая сумма и будет размером штрафа, который заплатят управы.

Всем давно известно, что хранить квитанции об оплате нужно минимум за последние несколько лет. Чтобы определить есть ли ошибка в расчетах, сравните суммы в квитанциях за прошлый месяц. Вы так же можете узнать тариф, установленный в городе, и производить самостоятельно подсчеты.

Если все же ошибки в квитанции вы нашли, незамедлительно пишите заявление на адреса поставщика услуг. Обязательно укажите, что хотите получить компенсацию, опираясь на закон №176 от 29.06.2015. Заявление можно отнести в офис компании или отправить свое заявление заказным письмом или через интернет. Проконтролируйте, чтобы ваш визит и передача документа была зарегистрирована в журнале.

После этого проводится проверка и если ошибка действительно находится, поставщик обязан сделать перерасчет за прошлый месяц. Он обязан выплатить штраф за счет снижение платежей в ближайшие пару месяцев. Сумма в квитанции будет прописана отдельно.