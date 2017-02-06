Зеленый оазис курорта

Наш город развивается, и не только в центральной, курортной его части. Этой весной на въезде со стороны Новороссийска откроется новый парк, уже получивший название Андреевского.

Наконец у жителей Северного, Западного микрорайонов, Бобруковой Щели появится свое благоустроенное место для прогулок и семейного досуга.

По расчетам властей, посетителями парка станут также прихожане строящегося здесь храма Андрея Первозванного и гости города, начинающие знакомство с ним с посещения стелы «Геленджик». И уж, конечно, не оставят его без внимания многочисленные молодожены. Судите сами: утопающий в зелени уголок, цветущие акации, живописный фонтан, пруд с лотосами и живыми рыбками и сверкающие над всем этим великолепием золоченые купола собора - чем не место для свадебной фотосессии?!

Чтобы на деле все вышло так же красиво, как в проекте, глава курорта Виктор Хрестин лично контролирует весь ход работ. По мере того как парк постепенно обретает ясность черт, в заранее утвержденный план вносятся свои коррективы.

- Постоянно возникают новые идеи, которые хочется реализовать, несмотря на то что из-за них происходит удорожание проекта. Я благодарен нашим инвесторам за то, что они относятся с пониманием. Уверен: совместными усилиями мы создадим здесь прекрасную зону отдыха со своей неповторимой аурой, которая станет одним из любимых мест отдыха жителей и гостей нашего города, - отметил глава.

В недавнем еженедельном обходе участие приняли и представители АО «Черномортранснефть», выступающего основным спонсором строительства. Увиденным остались довольны обе стороны. По словам генерального директора предприятия Александра Зленко, радуют и качество работ, и их темп.

- Это уже второй подобный проект, в котором мы принимаем участие, - отметил Александр Владимирович. - Первым стала реконструкция парка им. Ленинского Комсомола в Новороссийске (парк, ныне известный как Восточный, был торжественно открыт летом 2015 года - прим. ред.). В дальнейшем надеемся продолжить работу в этом направлении. Конечно, одного желания мало, в основном все упирается в финансы. Но будем стараться, убеждать руководство головной компании.

Воспользовавшись случаем, мы адресовали главе Геленджика вопросы, озвученные на страницах газеты нашими читателями. Первый и главный из них - что делается для обеспечения транспортной доступности будущего парка. Ведь не секрет, что именно здесь, на въезде в город, в летние дни образуются самые масштабные заторы.

- Буквально на днях я обсуждал этот вопрос с руководителем краевого Росавтодора Николаем Ильиным. Реализуемый компанией проект реконструкции федеральной трассы М-4 предусматривает строительство развязок, в том числе здесь, в районе стелы. Новая развязка даст возможность транспорту заезжать сюда без всяких проблем. У строящегося собора для автомашин предусмотрена большая парковка. Также мы рассматриваем вопрос обустройства здесь пешеходных мостов, которые позволят людям безопасно пересекать федеральную трассу и нашу муниципальную дорогу.

Говоря о безопасности, глава постарался развеять и страхи читателей, обеспокоенных риском дорожного травматизма юных посетителей парка. По его словам, от дороги территория будет отделена не только живой изгородью, но и металлическим забором, а вдоль тротуара будет установлено барьерное ограждение.

С каждым днем некогда заброшенная территория приобретает все более цивильный вид. Здесь проложены дорожки, высажены вечнозеленые растения: привычные геленджичанам туи, кипарисы, сосны, а также экзотический для наших широт бамбук. Берега стекающего с гор ручейка облагорожены, укреплены природным камнем. Уже выстроен постамент, на котором будет стоять символ парка - скульптура апостола Андрея Первозванного. Начато строительство фонтана. Как мы уже сообщали, открытие парка запланировано на конец апреля.

Полина Сорокина. Фото автора