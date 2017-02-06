На повестке дня - второй этап реконструкции федеральной трассы «Дон», главной транспортной артерии Геленджика. Данный проект очень важен для города в первую очередь как для курорта, ведь треть всего туристического потока прибывает к нам именно автомобильным транспортом.

От качества дорог и их пропускной способности зависит очень многое, именно поэтому все работы на М-4 находятся под личным контролем главы. Очередное совещание по данному вопросу Виктор Хрестин провел в конце января.

Кроме первых лиц муниципалитета участие во встрече принял руководитель краевого Росавтодора Николай Ильин и представители подрядной организации. Как пояснили подрядчики, общая протяженность реконструируемого на втором этапе участка - 34 км. Первые 17 из них планируется ввести в эксплуатацию уже в этом году. Чтобы уложиться в установленные сроки, работы будут вестись в две смены. Для оптимизации процесса будет смонтирован мобильный асфальтобетонный завод и установки для изготовления строительных смесей. К слову, на время осуществления указанных работ подрядная организация встанет на налоговый учет в Геленджике. Как подчеркнул глава курорта, для городского бюджета это станет хорошим подспорьем.

Обсудив текущие вопросы, участники совещания посетили самые сложные участки трассы - те, где у властей или проживающих поблизости граждан накопились вопросы. Перенести автобусную остановку поближе к новой амбулатории в селе Возрождение, отвести ливневку на участке в Пшаде подальше от жилых домов - все вопросы, поднимаемые жителями во время личных приемов главы, отчетных встреч и сходов, будут учтены и по мере возможности претворены в жизнь.

Как любой ремонт, дорожная «перезагрузка» в Геленджике будет связана с определенными временными неудобствами. В частности, автолюбителям придется свыкнуться с таким понятием, как реверсивное движение. Однако, как пояснил Н.Н.Ильин, курортного сезона это не коснется.

- Такую задачу поставил перед нами губернатор. С 1 июня по 15 сентября никакие работы на проезжей части производиться не будут.