Геленджик приглашает на событийный туризм

С 6 по 9 апреля на курорте пройдет традиционный пресс-тур. В этом году формат проведения мероприятия существенно изменен: журналистам покажут, каким разным и насыщенным может быть отдых россиян в Геленджике.

Где на Черноморском побережье можно организовать идеальную свадьбу? Как совместить агротуризм и «космический» туризм? Где в Геленджике попробовать блюда разных кухонь мира?

На эти и многие другие вопросы найдут ответы журналисты из 16 региональных телерадиокомпаний «Россия 1», а также крупнейших СМИ Кубани.

В частности, в этом году приглашены журналисты из Белгородской, Смоленской, Тамбовской, Пензенской, Саратовской, Нижегородской, Астраханской, Волгоградской, Вологодской, Тюменской областей, Татарстана, Калмыкии, Башкортостана, Чувашии, а также представители Тулы и Екатеринбурга, которые станут участниками пресс-тура впервые. Со многими из этих регионов у Геленджика налажено прямое авиасообщение, что делает отдых на курорте еще более привлекательным.

В этом году журналисты впервые увидят работу Единого центра безопасности, отправятся в горы на джипах, а самые смелые поднимутся на Маркотхский хребет к знаменитой надписи «Геленджик» пешком. Любители спорта смогут присоединиться к турниру по пляжному футболу, а также массовому велозаезду.

Во время небольшой обзорной экскурсии на электромобилях по набережной Геленджика участники пресс-тура увидят, как город ежедневно готовится к встрече с гостями: просеивается пляжный песок, чистится с шампунем плитка на набережной, готовятся фонтаны, поливаются газоны, высаживаются цветы и многое другое. После прогулки журналисты познакомятся с лечебной базой санаториев курорта.

В один из дней участники пресс-тура окажутся на первом гастрономическом фестивале в Геленджике, где попробуют блюда японской, китайской, грузинской, украинской, армянской, австрийской, греческой, итальянской, немецкой, чешской и других кухонь мира, приготовленные поварами из различных ресторанов муниципалитета.

Традиционно журналисты побывают и в сельских округах Большого Геленджика.

В Архипо-Осиповке представители СМИ во время посещения комплекса «Старая мельница» будут выпекать хлеб, в Музее космонавтики отправятся в небольшое путешествие в сопровождении летчика-космонавта (летчики-космонавты являются частыми гостями Геленджика), а также покатаются по набережной села на уникальных ретро-автомобилях.

В Кабардинке участники пресс-тура посетят объект «Батарея №394 капитана А.Э. Зубкова», тематический архитектурный комплекс «Старый парк», который к новому курортному сезону приготовил для посетителей очередной сюрприз – в парке будет открыт амфитеатр. Также журналисты побывают на частной пивоварне, где попробуют необычные сорта пенного напитка.

В завершение пресс-тура журналисты пообщаются с главой курорта Виктором Хрестиным.