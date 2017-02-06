Чинить то, что разваливается

В последнее время губернатору Кубани поступало немало тревожных сигналов из Апшеронского района. Об этом Вениамин Кондратьев сообщил на своей странице в соцсетях:

– Уже несколько недель не могут отремонтировать воздухоопорный спорткомплекс, купол которого был разорван ураганом. Буду выяснять, почему происходит такое абсолютно наплевательское отношение к поручениям - как моим, так и народным.

Глава края также напомнил, что до сих пор только на бумаге остаются берегоукрепительные работы реки Пшеха. Местные жители жалуются, что их дома разрушают оползни. Из наболевшего – вопросы ЖКХ и благоустройства.

Хватит мастерить «декорации»

Чтобы разобраться с ситуацией на месте и пообщаться с жителями, Вениамин Кондратьев отправился в район.

Первой точкой осмотра стал горе-спорткомплекс, который должен был открыться еще 1 сентября 2016 года – такое поручение год назад дал глава региона во время посещения муниципалитета. Но спорткомплекс так и не открылся. А недавно во время снегопада крыша здания обрушилась вновь. И теперь стоимость ремонта оценивается в 10 миллионов рублей.

– Коллеги, дело в том, что у нас чиновники не падают, а все остальное падает. Мы десять лет его строим! Поручение когда было дано, чтобы запустили спорткомплекс? – во время осмотра поинтересовался у местных властей Вениамин Кондратьев.

Оказывается, подвели инвесторы. Но губернатора такой ответ не устроил.

– Так быть не должно, – возмутился он. – Те люди, которые здесь живут, надеялись, что в 2007 году, по крайней мере, через два года дети начнут посещать этот спорткомплекс. А сегодня им уже 20 лет, и никуда они не ходили. Это называется жизнью, но не совсем хорошей. Вы все вместе за эту жизнь отвечаете. Я понимаю, что хорошо получается на кого-нибудь переваливать и объяснять, почему не получилось. Но от этого тем, кому по 20 лет, ни холодно, ни жарко.

Не словом, а делом менять жизнь людей к лучшему – вот задача любого главы муниципалитета, убежден губернатор. И потому советует не мастерить «декорации», а реально исправлять ситуацию.

– Кажется, власть тут не понимает, чем надо заниматься, – поделился впечатлениями Кондратьев в своем твиттере. – Не дорожки для начальства стелить, а чинить то, что разваливается.

Скорректировать расписание

Несмотря на то что за последний год район прибавил в экономике – поднялся в общем рейтинге по темпам роста с 17-го на 12-е место, на уровне жизни людей статистика не отразилась. В этом убедился губернатор во время встречи с общественностью.

– Рейтинги есть, а жители не ощущают этого роста, средняя зарплата в муниципалитете ниже среднекраевого значения, – отметил Кондратьев.

Шквал жалоб на ЖКХ, медицинское обслуживание, неотремонтированные улицы, отсутствие тротуаров и парковок. Представители ТОСов пожаловались, что у них слабое взаимодействие с властью, их просьбы не слышат. Губернатор согласился: в районе много проблем, но большинство из них можно и нужно было разрешить на местном уровне.

– Коллеги, не может быть так, что власть живет по своему расписанию, а люди по своему. Надо просто чаще с людьми встречаться, поверьте, – отметил глава региона. – Когда есть проблемы, не надо сидеть и ждать, что кто-то будет их решать. Это должно обсуждаться на уровне местной власти, инициатива должна идти отсюда. Немыслимо, что люди жалуются губернатору на разрытые канавы.

Глава региона добавил, что со своего прошлого приезда в Апшеронский район структурных изменений не заметил. А главное – нет улучшения жизни людей.

Жесткие выводы

Есть проблемы в районе и еще более серьезные: на левом берегу реки Пшеха жить становится опасно. Не первый месяц его размывают дожди, под угрозой дома людей, мост и ЛЭП. В 2016 году муниципалитет выделил 600 тысяч рублей на устранение размыва и расчистку наносов. Однако воз и ныне там. Кроме того, жителей Апшеронска беспокоит состояние реки Туха, которая в отдельных районах города уже приблизилась к заборам домов.

– Надо бить тревогу, чтобы не случилось большой беды, объединить всех для решения проблемы, – уверен губернатор. – Такая пассивная позиция, как сейчас, неправильная.

После объезда и общения с жителями состоялась рабочая встреча с главой муниципалитета, на которой губернатор принял прошение Андрея Кравченко об отставке.

– Андрей Кравченко руководил муниципалитетом с 2009 года. Сегодня мы обсудили с ним сложившуюся ситуацию и пришли к совместному выводу: району нужен новый импульс развития, – отметил губернатор. – После чего Кравченко обратился ко мне с просьбой покинуть занимаемую должность.

Марина Лусникова.

Фото: Игорь Глазко