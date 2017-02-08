За рукодельем познавая жизни суть

Журналистика так многолика, что репортеры не только остаются «за кадром» событий, но и сами находят информационный повод.

Большую популярность среди детей и взрослых получили ставшие уже традиционными мастер-классы, которые проводят сотрудники редакции. Мы пользуемся любой возможностью общения с молодежью и детьми, для того чтобы приобщить их к чтению, познанию и миру журналистики.

В этот раз урок от «Прибоя» был проведен в 5«А» классе казачьей направленности школы №5. Его ученики с готовностью отзываются на любое интересное предложение. Очень рады они были и тематическому занятию, которое редакционный коллектив провел в рамках месячника оборонно-массовой и патриотической работы.

Вместе с мастерицей на все руки, сотрудником рекламной службы газеты Мирославой Шмалько ребята своими руками сделали оригинальную открытку на 23 февраля. В работе использовали как самый обычный картон, так и сложные элементы: сотканную на домашнем станке (точнее, на бёрдо) ленту-мешковину и деревянный чипборд (вырубку).

- Это очень неплохая зарядка для ума, глаз и рук, - признались ребята.

А пока пятиклашки рукодельничали, репортеры делились с ними лучшими публикациями газеты, повествующими об интересных периодах в истории родного города, края и страны. Они узнали, почему защитников Отечества поздравляем именно 23 февраля и как это уже на протяжении 99 лет происходит в Геленджике. Ребята чутко восприняли рассказ о годах Великой Отечественной войны, о военной доблести наших предков, о подвиге прифронтового госпитального города. Вот какое насыщенное мероприятие для школяров, детально изучающих казачество и все, что касается родного края, подготовили сотрудники нашей редакции.

За помощь и отзывчивость благодарим классного руководителя 5«А» класса Веру Дмитриевну Черных.

Ольга Костромина