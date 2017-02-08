Казачий квест

К 80-летию в крае заложат парки и проведут сотни концертов, викторин и флеш-мобов

Этот год богат на знаковые юбилеи. Кубань уже начала активно готовиться к 80-летию образования Краснодарского края и 225-летию начала освоения казаками кубанских земель. На днях в краевой столице прошло заседание оргкомитета, посвященное этим мероприятиям.

Губернатор Вениамин Кондратьев подчеркнул, что в каждом городе и районе края должны пройти тематические торжественные мероприятия.

- Это должно быть не спущенное сверху мероприятие, а настоящий праздник, который создадут сами жители, и мы им поможем, - отметил глава региона.

Наша гордость

Вениамин Кондратьев также отметил, что особое внимание и заботу в этот юбилейный год нужно уделить именно ветеранам – тем, кто строил и поднимал нашу Кубань, кто делает ее сильнее и сегодня.

Вице-губернатор Юрий Бурлачко, в свою очередь, отметил, что Краснодарская краевая народно-патриотическая общественная организация «За веру, Кубань и Отечество!» стала инициатором поисково-просветительской экспедиции «Имя Кубани». Ее цель - выявление выдающихся личностей края, внесших большой вклад в его становление и развитие.

- Экспедиция стартовала 1 сентября 2016 года во всех муниципальных образованиях края. Общий охват участников программы - почти 210 тысяч человек. Уже проведено более 1800 программных мероприятий, - сообщил Юрий Бурлачко.

Завершится экспедиция большим портретным шествием в честь ушедших героев. А известные современники, получившие признание сегодня, встретятся с молодежью, подчеркнула вице-губернатор Анна Минькова.

Дорогой героев

В рамках празднования юбилея стартовал большой краеведческий конкурс «Кубань - край 100 народов». С марта по декабрь продлится патриотическая авто-мотоэкспедиция «Жемчужина России – 2017». В период летних каникул пройдут экспедиции «Кубанская кругосветка» и «Дорогой героев». Сентябрь будет насыщен онлайн-викторинами, флеш-мобами хоровых школьных коллективов, состоится масштабная квест-игра «Казачий край».

Кроме того, по словам Анны Миньковой, планируется выпуск книги о главных вехах истории региона, которая пополнит школьные библиотеки.

Тамань - колыбель

- У края есть огромный культурно-исторический ресурс, который стоит максимально задействовать, - отметил Вениамин Кондратьев. - Тамань - территория, с которой началось освоение нашей земли казаками. Необходимо продумать проведение исторических реконструкций, разработку новых тур-маршрутов по историческим местам.

К этой работе стоит привлечь молодежные объединения края, отделение Русского географического общества, а также бизнес, подчеркнул глава края.

Фестиваль традиций

По словам Вениамина Кондратьева, активными участниками всех праздничных торжеств должны стать казаки. Знаковым событием для кубанского казачества станет Всероссийский казачий форум. Николай Долуда, в свою очередь, сообщил, что помимо этого уже в мае 2017 года планируется проведение первого съезда Союза молодых казаков.

Также пройдет кубок войскового атамана по армейскому рукопашному бою среди казачьей молодежи исторических отделов ККВ. Для детских творческих коллективов планируется провести фестиваль казачьей культуры, народных промыслов и ремесел.

Парк будет!

В ходе совещания глава региона также подчеркнул, что все праздничные мероприятия должны стартовать уже в феврале. Первым крупным событием, где нужно громко заявить о юбилеях, должен стать Российский инвестиционный форум в Сочи.

Также Вениамин Кондратьев предложил в каждом муниципалитете совместно с жителями заложить парк в честь 80-летия образования края.

- Мы будем не просто деревья сажать, а закладывать традиции, участвовать в историческом событии, - сказал глава края. - Надеюсь, что главы найдут участки, где молодежь посадит по дереву, и появится сквер или парк, который будет гордостью всего муниципалитета.

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