Студеная вода — наслаждение для моржа!

«Зуб на зуб не попадает...» - жалуются друг другу прохожие на набережной возле жилого комплекса «Сады морей». М-да, погода такая, что хочется поглубже нахлобучить капюшон, чтобы укрыться от прохладного ветра. На пляже ни души: прогулка у кромки студеной воды на фоне заснеженных гор у большинства не вызывает энтузиазма. Поэтому внезапно появившаяся компания стремительно разоблачающихся людей с трудом ассоциируется с реальностью.

Несколько быстрых разминочных упражнений - и мужчины и женщины в купальных костюмах с радостным криком бросаются в морскую воду. По пустынному берегу эхом разносится их веселый смех.

Так мы познакомились с участниками клуба закаливания и любителей зимнего плавания, созданного Евгением Александровичем Гордеевым. В Геленджике более тридцати жителей курорта, кого морские купания привлекают в любое время года, в любую погоду. Среди них пятерка самых стойких, купающихся ежедневно, даже в свирепый норд-ост. Еще 12 любителей экстрима окунаются в море по нескольку раз в неделю. Зимнее купание настолько затягивает, что испробовавшие его люди уже не могут жить без этого удовольствия. И свинцовые волны, омывающие припорошенные снегом пляжи, дарят таким смельчакам непередаваемое наслаждение.

По словам Тембота Мусостова, членов клуба любителей зимнего плавания не совсем верно называть моржами. Моржи — это те, кто окунается в прорубь. Сам Тембот с этого и начинал, но, переехав на курорт, вот уже на протяжении пяти лет каждую зиму купается в море. «В Геленджике такой климат, что можно круглый год наслаждаться прогулками на природе и морским купанием в том числе», - уверен этот сильный духом и телом человек, смело подставляющий лицо порывам ветра.

«Зимнее купание входит в привычку, становится нормой жизни», - вторят единомышленнику Наталья Валерьевна Лубнина и Елена Ивановна Тамеева. Несмотря на то что в моржевании женщины пока новички, после водных процедур они чувствуют себя отлично.

Но слепо следовать примеру этих людей, конечно же, не стоит. Как советует руководитель клуба Е.А.Гордеев, начинать закаливание необходимо с августа, чтобы температура воды и воздуха понижалась постепенно. Во время зимнего купания также необходимо учитывать индивидуальные особенности организма и его реакцию на переохлаждение. И если ваши тело и душа сказали холодной воде «да», то добро пожаловать в клуб любителей зимнего плавания! Тем более что сегодня геленджикские моржи заняты приятными хлопотами. Занятия находятся и для рук, и для интеллекта. Необходимо обустроить помещение, выделенное для участников клуба городской администрацией, а также придумать название своему объединению.

Поэтому окунувшиеся в зимнее море люди не торопятся расходиться, чтобы спрятаться в теплом уюте квартир. Они оживленно обсуждают обустройство нового здания раздевалками и лавочками, мечтают о самоваре и сердечно благодарят главу курорта Виктора Хрестина за понимание и поддержку. Ведь люди устроены так, что тепло им не от погоды, а от внимания, общности и участия. Даже если речь идет о моржах!

Елена Сугако.

Фото А.Бочнева