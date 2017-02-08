Киберпреступники совершенствуют схемы

В прошлом году количество обманов с использованием Глобальной Сети выросло в крае чуть ли не вдвое по сравнению с 2015 годом. Мошенники оттачивают свое мастерство и даже уже уходят от схем обмана типа «Мама, я сбил человека, нужны деньги», переходя на психологические SMS-ловушки и подставы при помощи пластиковых карт. Репортер газеты встретилась с заместителем начальника полиции МВД России по Геленджику по оперативной работе подполковником полиции Борисом Рулевым, чтобы узнать, какие новые мошеннические схемы появились в последнее время, как уберечь себя от потери накоплений, чего нельзя делать ни в коем случае, а какие действия обязательны для вашей финансовой безопасности.

- В Геленджике по итогам 2016 года мы также наблюдаем рост интернет-мошенничеств, как и в целом по краю. Зачастую попадают пожилые люди, которые более доверчивы, и молодежь, заказывающая товары онлайн в непроверенных интернет-магазинах.

Как вы верно заметили, выманивание денег, когда звонят и говорят, что родственник сбил ребенка, попал в полицию, пойман с наркотиками и нужно срочно откупиться, уже сошло на нет. Тем не менее по краю еще известны такие случаи. Сейчас обманывают при продаже лекарств, по телефону — пенсионерам обещают вернуть вложенные во всевозможные финансовые пирамиды деньги

Чтобы получить компенсацию от вложенных в «МММ», «Чару» и т.п. средств в размере

1 - 3 млн рублей, надо прямо сейчас перечислить на указанный в сообщении счет до 100 тысяч рублей.

- В каком разделе виртуального мира надо быть настороже?

- В сфере продаж. Самый насыщенный мошенниками сайт объявлений — это Avito. Обман поджидает и покупателей товаров, и жаждущих получить услугу, и бронирующих жилье, особенно в курортный сезон.

- Огромный товарооборот происходит на сайте AliExpress. там нет пострадавших покупателей?

- В нашей практике нет. Как и каких-либо других. За годы работы случаи обмана на других сайтах можно перечесть на пальцах.

- В январе наступившего года уже появились пострадавшие от рук кибер-преступников?

- Да, уже были обращения. И, конечно же, по Avito: одни хотели приобрести телевизор в интернет-магазине, деньги перечислили, а потом поняли, что телефон не отвечает, связи с сайтом нет. Обманули пенсионера по такой схеме:

- Алло, вас беспокоит фарм-фирма. Вы ранее приобретали лекарство с действующим веществом таким-то. К сожалению, выяснилось, что вся партия поддельная. Примите наши извинения, мы компенсируем ваши затраты.

Назовите для перечисления номер своей карты и три цифры на ее обратной стороне.

- Опасаюсь скачивать в свой телефон приложение Сбербанка, так как наслышана, что через мобильник очень легко потерять все накопленное.

- Должен отметить, что сейчас каждый банк выпустил свои мобильные приложения. Но именно у Сбербанка такое количество подделок и афер, что приходится сомневаться в надежности приложений. Ведь 99% мошенничеств и пропаж денег с пластиковых карт связаны с данным банком. Ворам достаточно просто провернуть аферу с мобильными приложениями, установленными на телефонах системы Android. Мобильная операционная система от Apple гораздо более защищенная, и еще не зафиксировано ни единого случая заражения вирусной программы, «уносящей» деньги.

Обманы среди мобильных банков бывают как открытые, так и скрытые. Если в первом жертва получает SMS-оповещения о снятии/переводе денег, то во втором может ничего не узнать о списании средств. То есть через мобильное приложение к его банковской карте привязывается другой абонент и дистанционно снимает деньги.

- Чего ни в коем случае нельзя делать?

- Мы не можем рекомендовать полностью отказаться от использования банковских карт и мобильных приложений: это очень удобно, и на нынешнем этапе развития мира и течения жизни мы уже привыкли к безналичному расчету. Поэтому совет один: не держать крупные суммы на карте.

Если вы не совершали никаких покупок и иных действий с безналичкой, но вдруг начинают поступать SMS о списании средств, берите СВОЮ карту и на обратной стороне находите номер телефона, по которому звоните и сообщаете о проблеме. Желательно карту заблокировать.

Приходит SMS: «С вашей карты из-за сбоя системы ошибочно списаны денежные средства. Чтобы вернуть их, позвоните по номеру +7123456789». Жертва звонит, и ее «ведут» к банкомату, где она собственными руками вводит определенный код, который перебросит все денежки на счет мошенников. Или ей предложат назвать три секретные цифры с оборота карты, которые открывают доступ к интернет-покупкам: за ваш счет ловкачи смогут приобрести для личного пользования что угодно и даже подвести вас под уголовную ответственность.

- Можно ли вернуть украденные с карты деньги?

- Такая практика есть. И мы всегда разъясняем потерпевшим и всем остальным держателям карт, как это сделать.

Что из себя представляет карта? Это электронный кошелек. При получении пластиковой карты вы заключаете договор с банком, вносите некую сумму за эксплуатацию и обслуживание. В договоре у вас прописано, что банк обязан обеспечить сохранность ваших финансов. Поэтому в случае подозрений о мошенничестве необходимо немедленно обратиться (лично или по телефону) в банк, где вам аннулируют и затем выдадут новую карту. Транзакции о списании средств, которые вами не совершались, можно опротестовать при обращении в банк.

Ольга Костромина

Бдите в оба!

И помните, что не только вы знаете о том, что прогресс не стоит на месте. Ведь всеми благами цивилизации мошенники пользуются наравне с добропорядочными гражданами. Не попадитесь в сети Всемирной Сети!

Еще одна распространенная схема работает в социальных сетях.

Со странички вашего друга или знакомого приходит сообщение с просьбой переслать небольшую сумму. Сумма так незначительна, что вы с легкостью соглашаетесь.

И лишь после этого узнаете, что аккаунт этого человека был взломан.

Еще одна схема. На телефон приходит SMS с неизвестного номера: «Привет, смотри, что мне прислали. Зайди сюда, это не ты там на видео/фото?» и ссылка. Перейдете по ссылке и попадете на вирусный сайт, который начнет качать деньги с вашего счета или вытянет все средства, которые вы кладете для оплаты сотовой связи. Или самим фактом перехода на этот сайт вы подтвердите согласие на списание энного количества денег в сутки за пользование какой-то неведомой вам услугой.

Другой вариант, который очень неплохо «работает» с детьми и пенсионерами:

в SMS вас поздравляют с выигрышем большой суммы, внедорожника либо еще какой-нибудь радостью. Чтобы подтвердить свое согласие на приз или участие в финале розыгрыша приза, необходимо отправить «да» на этот номер. Если не хотите принимать участие, оправьте «нет». Однако любое ответное сообщение с любым текстом автоматически подписывает ваш номер телефона на платные услуги: от гороскопа за 12 рублей в день до эротического канала за 150 рублей в сутки.