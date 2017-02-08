На приеме у депутата Госдумы

С наболевшими вопросами смогли обратиться к депутату Государственной Думы жители Геленджика. В рамках региональной недели Владимир Синяговский провел на курорте прием граждан. Круг озвученных тем был обширен.

Первыми на прием записались геленджикские спортсмены. Их представляли главный тренер нашего футбольного клуба «Спартак» Анастас Константиниди и тренер-преподаватель спортшколы «Спарта» Александр Головнев. Они рассказали, что начали испытывать трудности с тренировками, так как в связи с проведением в России в 2018 году Чемпионата мира по футболу в ближайшее время начнутся работы по реконструкции на стадионах «Спартак» (Геленджик) и «Олимп» (Кабардинка). А пока эти объекты будут преображаться в соответствии с требованиями мировых стандартов, нашим футболистам негде заниматься. При этом в городе существует 12 команд: детских и взрослых.

Этот и все последующие вопросы без помощи федеральных и краевых властей не решить. Владимир Ильич наслышан об успехах местного футбола, с одобрением относится к спорту и его развитию на побережье. Он обещал поспособствовать продвижению вопроса к рассмотрению его высшими эшелонами власти.

Председатель ТСЖ «Парус 9» Л.М.Шевченко затронула тему, очень больную для города: застройка лесного массива в районе Тропы здоровья, а также вдоль федеральной трассы, не доезжая с.Возрождение. Сосновый бор необходимо сохранить для «легких» Геленджика. И чтобы действовать в этом направлении четко, слаженно, опираясь на букву закона, необходимо в некоторых моментах существующее законодательство усовершенствовать.

Второй озвученной посетительницей проблемой стала потеря средств товариществами собственников жилья «Горный» в Архипо-Осиповке и «О.Кошевого, 15, 17» из Дивноморского. Они пострадали, когда лопнул «Геленджик-Банк», где хранились денежные накопления собственников квартир-членов ТСЖ.

Важнейшую тему подняла председатель Общественной палаты Геленджика, зампредседателя городской Думы Т.Г.Рой. И опять же на уровне муниципалитета сдвинуть ее решение с места не представляется возможным. Ведь речь идет о неработающих, а зачастую и пустующих территориях здравниц и иных объектов, чьи собственники здесь не появляются. Эти территории принадлежат жителям Самарской, Московской и других областей. Мало того что они зарастают грязью, мусором, так в обветшавших зданиях находят приют личности, совесть которых не совсем чиста перед законом.

Владимир Синяговский пообещал детально разобраться в каждом вопросе и при необходимости направить депутатские запросы в соответствующие министерства.

Ольга Плахутина