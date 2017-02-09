14 тысяч … и ни в чем себе не отказывай

Пенсии россиян в 2017-2019 годах, исходя их бюджета, вырастут по фактической инфляции больше чем на 1 тыс. рублей и достигнут 15 тыс. рублей. Об этом заявил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

Он подчеркнул, что пенсии ветеранов и участников войны пенсии составят 40 тыс. рублей.

Глава ведомства также отметил, что в текущем 2017 году размер средней пенсии составит 14 тыс. рублей

С 1 апреля 2017 года пройдет индексация социальных пенсий на рост индекса прожиточного минимума, а с 1 августа произойдет перерасчет пенсий для работающих пенсионеров в среднем на 200 рублей.