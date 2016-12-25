Скорбное воскресение

Сегодня, 26 декабря, самолет Ту-154 Министерства обороны РФ пропал с радаров. Самолет потерпел крушение в Черном море сразу после взлета. Обломки лайнера найдены в 1,5 км от побережья Сочи на глубине 50−70 метров.

На борту находились 92 человека: члены экипажа, девять представителей российских СМИ, военнослужащие, а также артисты ансамбля им. Александрова, которые направлялись в Сирию, где должны были выступить с концертом и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.

В районе катастрофы идет поисковая операция.