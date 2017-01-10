8 января епископ Новороссийский и Геленджикский Феогност совершил Божественную литургию в Свято-Вознесенском кафедральном соборе города-курорта. Архиерею сослужили благочинный собора иерей Антоний Пульнов, протоиереи Владимир Сазонов и Владимир Цапков, протодиакон Евгений Габов, диаконы Александр Лысенко и Никита Савин.

По окончании Богослужения в соборе прошла Рождественская елка Геленджикского благочиния. С творческими номерами выступили воспитанники воскресных школ храмов района.

Преосвященнейший Феогност обратился ко всем присутствующим со святительским словом, поздравил детей с праздником Рождества Христова. Всем ребятам вручили сладкие подарки.