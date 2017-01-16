Бал в стиле «Ренессанс»

Элегантные кавалеры и разодетые в кринолины дамы, пышные наряды, перчатки, веера и кружевные маски, поклоны и книксены - и господствующий над всем этим великолепием бессмертный вальс. Посетители, случайно зашедшие в один из предпраздничных вечеров в фойе городского Дворца культуры, могли почувствовать себя путешественниками во времени, случайно перенесшимися в иную, давно забытую эпоху. Именно к такому эффекту стремились руководители танцевальной студии «Ренессанс», организовавшие для своих воспитанников традиционный Новогодний бал-маскарад.

Студия исторического танца «Ренессанс» работает в нашем городе третий год. Ее создатели Лариса и Владимир Леоновы переехали к нам из Подмосковья.

- Всю жизнь мы преподавали танцы, - признаются супруги. - Когда перебрались в Геленджик, увидели, что для подрастающего поколения в вашем городе делается очень много, есть множество кружков и секций. Потому решили организовать клуб именно для взрослых.

Зерно творческой мысли упало на благодатную почву: в городском ДК их приняли как родных. Главным направлением Леоновы выбрали исторический танец XIX - начала XX века. По их словам, именно оно сегодня пользуется в нашей стране особой популярностью.

- Люди, в особенности жители больших городов, устали от нашего суетливого века высоких технологий, от его бешеного ритма. Многим хочется хотя бы мысленно вернуться в то время, когда жизнь была размеренной, отношения высокими, мужчины галантными, а женщины - хрупкими и нежными, - рассуждает Лариса Михайловна. - Кроме того, наши направления - вальс, полонез, мазурка, полька - долгое время были привилегией дворянства. Сегодня же у каждого есть возможность попробовать это на себе, почувствовав себя человеком «белой кости».

Помимо самих танцев воспитанники «Ренессанса» изучают соответствующие им исторические эпохи, обязательный для того времени бальный этикет - словом, учатся быть настоящими «леди и джентльменами». Полученные знания и навыки с удовольствием демонстрируют публике, участвуя в общегородских мероприятиях: праздничном шествии на открытии курортного сезона, Морском карнавале, Дне Победы.

Интересной особенностью студии является возрастной состав ее участников: в большинстве своем это люди так называемого «серебряного возраста». Такое положение дел, по словам Леоновых, явилось для них полной неожиданностью.

- В нашем родном Серпухове у нас была студия, где занимались преимущественно люди 35 - 40 лет. В Геленджике же, как оказалось, самая активная часть населения - пенсионеры. Сначала мы были немало удивлены. Но потом поняли, что в наших руках важная миссия: развенчать существующий в России стереотип о том, что после 50 ты уже старик, а в 60 и помирать пора. Наши ученики, самым старшим из которых уже под 80, полны сил и энергии, желания жить и учиться чему-то новому. Они настолько жизнерадостны, что диву даешься!

Осознавая свою важную роль, Леоновы подходят к делу со всей ответственностью. Преподаватели они строгие, поблажек никому не делают. С жалобами на здоровье, на груз прожитых лет - это не к ним. Да и жалоб, к слову, от занятия к занятию становится все меньше. Приходя в студию, люди буквально на глазах молодеют: женщины стройнеют, мужчины расправляют плечи. Что и говорить, движение, а тем более танцевальное, - это жизнь. Да и здоровый ее образ, которого придерживаются супруги, активно пропагандируя его среди своих учеников, не проходит даром.

Сегодня под началом четы Леоновых занимается порядка 60 человек. Они и рады принять больше, да некуда: возможности ДК ограничены, на всех желающих уже едва хватает места, а найти помещение попросторней без спонсорской помощи - задача не из легких. Но теснота для преданных своему искусству «ренессанцев» - не помеха. Его волшебная сила кроется не только и не столько в красивых костюмах, правильных движениях и окружающих декорациях. Если вы спросите об этом самих участников студии, они ответят без запинки: «Танец - это состояние души!»

Недавно успехи участников студии были оценены на всекубанском уровне. Владимир Стаценко и Людмила Иродова, представлявшие наш город на краевом фестивале «Таланты без границ», были удостоены первого приза в одной из номинаций. Что интересно: до «Ренессанса» ни один из партнеров не имел отношения к танцевальному искусству.

- Я всю жизнь мечтала танцевать, но не было такой возможности, - признается Людмила Леонидовна. - Работа, семья, повседневные заботы - все это не оставляло времени и сил на себя. Выйдя на пенсию и переехав в Геленджик, открыла для себя эту замечательную студию, пришла в нее одной из первых. Стала искать партнера для танцев, в его лице нашла и будущего мужа.

Такие романтичные истории в танцевальной среде - не редкость. Не зря говорят, что язык танца - универсальное средство общения, как ничто иное сближающий людей и помогающий им понять друг друга без слов.

Полина Сорокина.

Фото А.Бочнева