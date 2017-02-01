Задолжали 3 миллиона

Сумма перевалила уже за 3 млн рублей. Одних только штрафов вышло на 925 тысяч рублей. Как информирует нас управление Федеральной службы судебных приставов края, зарегистрированная в одной из промзон города-курорта организация «Нефтегазконтроль», основным видом деятельности которой является проведение общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередач, предупреждалась об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ. Однако изменений не происходило, долги не гасились.

Эта внушительная сумма сложилась в том числе и из неоплаченных налогов, страховых отчислений в Пенсионный фонд и даже штрафов ГАИ. Судебные приставы Геленджика возбудили исполнительное производство, составил акт описи и ареста и в конце января изъяли у должника 3 автомобиля «Шевроле-Нива». «Если в течение нескольких месяцев юрлицо не погасит долги, - пояснили «Прибою» приставы, - автомобили будут реализованы в счет погашения».