Шагая с паспортом по жизни

Этот день стал одним из самых запоминающихся в жизни двенадцати школьников, которые 31 января в зале Геленджикского историко-краеведческого музея в торжественной обстановке получили свой главный документ - паспорт гражданина Российской Федерации. Все внимание представителей общественности, директоров школ, родителей было приковано к ним — юным, энергичным, очаровательным парням и девушкам, полным амбициозных планов и смелых надежд.

Со знаменательным событием школьников поздравил глава курорта Виктор Александрович Хрестин. Уделяющий большое внимание молодежному движению в Геленджике, он лично побеседовал с каждым из ребят.

Круг интересов этих подростков настолько широк, что остается только удивляться их неуемной энергии и энтузиазму. Примером отличной учебы в общеобразовательной и воскресной школах служит Полина Левина. Будущий юрист Анастасия Гаврикова с детства занимается танцами и в составе коллектива «Горлица» выступает на городских мероприятиях. Занимавшаяся эстрадными танцами Софья Бурашникова сейчас изучает испанский язык, планируя стать переводчиком. Будущий хореограф Екатерина Дудкова принимала участие в выступлениях на открытии Паралимпиады в Сочи. Мечтающий о личном вкладе в кубанское виноделие Михаил Евсеенков виртуозно играет на аккордеоне и осваивает гитару. Выдающийся баскетболист Богдан Капранов успешно занимается точными и естественными науками и играет на фортепиано.

Увлечения некоторых подростков несколько неожиданны для нашего курортного города. Например Никита Марута и Вероника Торжинская мечтают стать ветеринарами. Но кроме любви к животным эти подростки талантливы в спорте и творчестве. Виктор Александрович посоветовал школьникам получать специальность в кубанских вузах, славящихся хорошей научно-производственной базой. А мечтающему стать хирургом Александру Шмакову глава курорта, шутя, пообещал зарезервировать рабочее место в городской больнице.

Уверенность в себе и активную жизненную позицию на церемонии вручения паспортов продемонстрировали Екатерина Радчевская, прикладывающая множество усилий, чтобы в будущем стать военным медиком, и Владислав Фомин, который регулярно несет вахту памяти на Посту № 1. Окончив юридический факультет, парень планирует работать в прокуратуре. А вокалистка студии «Доминика» Валерия Подушко мечтает стать специалистом по международными отношениям.

Со словами поздравления и напутствия к юному поколению обратились председатель городского Совета ветеранов, полковник в отставке Виктор Федорович Подройкин, исполняющий обязанности благочинного Геленджикского округа иеромонах Митрофан Ворона, директор школы № 7 им. П.Д.Стерняевой Татьяна Анатольевна Сербулова. В этот день ребята осознали, что для них начинается новый этап жизни, когда необходимо осознавать свою меру ответственности за каждый поступок и чувствовать гражданский долг перед Родиной.

Елена Сугако. Фото А.Бочнева