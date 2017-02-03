К 180-летию Краснодарского Края

Этот день в истории/ Ты мой край родной!
3 и 4 февраля — Дни проведения молодежной патриотической акции «Бескозырка», посвященной высадке десанта в Новороссийской бухте и образованию плацдарма «Малая Земля»
2 февраля 1943 года — День освобождения Крыловского и Кущевского районов
3 февраля 1943 года — День освобождения Ленинградского и Староминского районов
5 февраля 1943 года — День освобождения Усть-Лабинского, Брюховецкого, Каневского районов и города Ейска
6 февраля 1943 года — День освобождения Щербиновского района
8 февраля 1943 года — День освобождения Приморско-Ахтарского района
11 февраля 1927 года — День образования Тимашевского района
11 февраля 1943 года — День освобождения Динского района
12 февраля 1943 года — День освобождения города Краснодара, Тимашевского и Кореновского районов